Украине нельзя ставить знак равенства между жителями ОРДЛО и лидерами сепаратистов – Волкер

Одним из ключевых заданий для Украины является возвращение доверия своих граждан, что живут на непідконтрольній территории Донбасса.

Об этом спецпредставитель США Курт Волкер заявил во время панельной дискуссии на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Если мы говорим о ряд гуманитарных вопросов, это и выплата пенсий, и доступ к медицинским доступ (для жителей ОРДЛО) , то эти обязательства Украины крайне важны для мирного процесса. Ведь эти шаги будут способствовать возвращению доверия этих людей к украинской власти",- отмечает он.

Волкер убежден, что Украине ни в коем случае "нельзя проводить знак равенства между простыми жителями этого региона и лидерами так называемых "Донецкой и Луганской республик".

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, и председатель в ОБСЕ Мирослав Лайчак настаивают, что пересмотр Минских соглашений не должно быть вариантом который рассматривается.