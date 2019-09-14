ОБСЄ та США проти перегляду Мінська – "там є усе необхідне"

Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер та голова у ОБСЄ Мірослав Лайчак наполягають, що перегляд Мінських угод не має бути варіантом який розглядається.

Про це вони заявили на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова МЗС Словаччини Мірослав Лайчак, який цього року очолює головування у ОБСЄ наголосив, що спроби переглянути Мінськ зашкодять можливості примирення на Донбасі.

"Це буде шкодити всьому процесу, якщо ми почнемо ставити питання чи то Мінські домовленості, чи то Нормандський формат", - заявив він, закликавши сторони не розглядати такий такий варіант.

Курт Волкер, зі свого боку, додав що не бачить потреби у зміні домовленостей, оскільки "у Мінську є все необхідне".

"Проблема не в Мінську. Проблема в тому, що Росія не визнає свої зобов’язання і не виконує їх. Натомість Росія каже, що її там немає і що Україна має говорити із так званими республіками і це зробить подальші переговори практично неможливими", - пояснив представник США.

Як повідомлялося, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання Мінських домовленостей.