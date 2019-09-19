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У Данії затримали другого шведа, підозрюваного у вибуху в Копенгагені

Четвер, 19 вересня 2019, 11:56

Поліція Данії заявляє, що затримала 23-річного підозрюваного у вибуху в Копенгагені, який пошкодив штаб-квартиру Данського податкового агентства та травмував людину минулого місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Представник поліції Копенгагена заявив, що чоловік, заарештований у міжнародному аеропорту міста ввечері вівторка, є громадянином Швеції, якого не називають публічно. Підозрюваний заперечує правопорушення зі свого боку під час вибуху 6 серпня. У середу його заарештували на шість днів, поки поліція продовжує розслідування.

Ще один підозрюваний, 22-річний швед, перебуває під вартою у справі. Двох інших також затримали як підозрюваних та пізніше відпустили.

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