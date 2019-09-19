В Дании задержали второго шведа, подозреваемого во взрыве в Копенгагене
Четверг, 19 сентября 2019, 11:56
Полиция Дании заявляет, что задержала 23-летнего подозреваемого во взрыве в Копенгагене, который повредил штаб-квартиру Датского налогового агентства и травмировал человека в прошлом месяце.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Представитель полиции Копенгагена заявил, что мужчина, арестованный в международном аэропорту города во вторник вечером, – гражданин Швеции, которого не называют публично. Подозреваемый отрицает правонарушения со своей стороны при взрыве 6 августа. В среду он был арестован на шесть дней, пока полиция продолжает расследование.
Еще один подозреваемый, 22-летний швед, находится под стражей по этому делу. Двух других также задержали как подозреваемых и позже отпустили.
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