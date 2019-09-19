В Дании задержали второго шведа, подозреваемого во взрыве в Копенгагене

Полиция Дании заявляет, что задержала 23-летнего подозреваемого во взрыве в Копенгагене, который повредил штаб-квартиру Датского налогового агентства и травмировал человека в прошлом месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Представитель полиции Копенгагена заявил, что мужчина, арестованный в международном аэропорту города во вторник вечером, – гражданин Швеции, которого не называют публично. Подозреваемый отрицает правонарушения со своей стороны при взрыве 6 августа. В среду он был арестован на шесть дней, пока полиция продолжает расследование.

Еще один подозреваемый, 22-летний швед, находится под стражей по этому делу. Двух других также задержали как подозреваемых и позже отпустили.