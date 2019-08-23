Шведська поліція звільнила двох чоловіків, затриманих за вибух у Копенгагені

Шведська поліція в п'ятницю звільнила двох чоловіків, яких підозрювали в причетності до вибуху біля данського податкового управління у Копенгагені на початку цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Двох підозрюваних, віком 22 та 27 років, затримали у середу.

"Я не можу коментувати, крім того, що немає причин утримувати їх під вартою", - заявила прокурор Крістіна Ліндхоф Карлесон.

Вона відмовилася сказати, чи ці двоє чоловіків досі є підозрюваними.

Шведська поліція досі тримає одного чоловіка під вартою, а інший підозрюваний переховується.

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Поліція Швеції, діючи на прохання Данії, минулого тижня заарештувала шведа. Суд дозволив його екстрадицію в Данію.

Ще одного шведа досі розшукують за міжнародним ордером, виданим після атаки, що змусило Данію розглянути питання про посилення контролю на кордоні зі Швецією, яка зазнала кількох вибухів за останні роки.

Вибух у Копенгагені розбив скляні двері та вікна, а також пошкодив металеву обшивку біля головного входу будівлі. Одна людина отримала легкі поранення у результаті вибуху.