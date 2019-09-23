Трамп готовий оприлюднити стенограму розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у неділю, що готовий до оприлюднення стенограми його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка, за повідомленнями ЗМІ, є предметом скарги співробітника державного апарату США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

"Ми вирішимо, як оприлюднити її... щоб показати те, про що йшлося", - сказав Трамп.

Читайте також Трамп захищає розмову із Зеленським: Байден зробив помилку

"Проблема в тому, що коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб іноземні лідери відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, знаючи, що кожне слово не буде публічно оприлюднено", - додав він.

Трамп сказав, що знає, що багато його людей слухають його телефонні дзвінки, в тому числі "люди з розвідки", але він дає їм дозвіл на це.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що, на його думку, оприлюднення змісту розмови було б недоцільним, "за винятком найбільш екстремальних обставин".

Трамп і Зеленський спілкувались телефоном у липні. У повідомленні про дзвінок, опублікованому 25 липня, йшлося, що Трамп переконаний у тому, що нова влада зможе "швидко покращити імідж України" і "завершити розслідування справ про корупцію, які перешкоджали взаємодії між Україною та США".

Союзники Трампа вхопилися за зв'язок Джо Байдена з Україною у спробі подати колишнього віцепрезидента, який може стати головним суперником Трампа на виборах 2020 року, як корумпованого.

На початку вересня у виданні The Washington Post з’явилась інформація про те, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися в президентські вибори в США, які мають відбутися 2020 року.

За повідомленням ЗМІ, йдеться про відкриття справи щодо сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії Burisma Holdings.