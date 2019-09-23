Трамп готов обнародовать стенограмму беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, что готов к обнародованию стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая, по сообщениям СМИ, является предметом жалобы сотрудника государственного аппарата США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Мы решим, как обнародовать ее... чтобы показать, о чем шла речь", - сказал Трамп.

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"Проблема в том, что когда вы разговариваете с зарубежными лидерами, вы не хотите, чтобы эти лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, зная, что каждое слово не будет публично обнародовано", - добавил он.

Трамп сказал, что знает, что многие его люди слушают его телефонные разговоры, в том числе "люди из разведке", но он дает им разрешение на это.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что, по его мнению, обнародование содержания разговора было бы нецелесообразным, "за исключением наиболее экстремальных обстоятельств".

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о беседе, опубликованном 25 июля, говорилось, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".

Союзники Трампа ухватились за связь Джо Байдена с Украиной в попытке представить бывшего вице-президента, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года, как коррумпированного.

В начале сентября в издании The Washington Post появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.