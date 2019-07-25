Зеленський і Трамп обговорили майбутню зустріч у США

Президент Володимир Зеленський вдруге телефоном поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це у четвер повідомили у пресслужбі глави держави.

Під час розмови президенти торкнулися питання майбутнього візиту Зеленського до США.

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"Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США", - йдеться у повідомленні.

Про конкретну дату візиту в офісі президента не повідомили.

Трамп також привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів, а Зеленського – з упевненою перемогою партії "Слуга Народу", повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що Трамп підтвердив "незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні".

Також повідомляється, що Трамп очікує від нової української влади швидкого покращення іміджу України й завершення розслідування корупційних справ, "які стримували взаємодію між Україною та США".

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Нагадаємо, ГПУ розслідує справу колишнього міністра уряду часів Януковича Миколи Злочевського та його фірми Burisma Holdings за підозрою в отриманні незаконних рішень на видобуток газу, відмиванні брудних коштів, несплаті податків в особливо великих розмірах.

Син суперника Трампа на президентських виборах-2020 Джо Байдена Хантер був членом правління Burisma Holdings.

Персональний адвокат Трампа Рудольф Джуліані заявляв, що Байден неправомірно тиснув на президента України Петра Порошенка і парламент країни у березні 2016 року, вимагаючи звільнити генпрокурора Віктора Шокіна.

Візит президента України Володимира Зеленського до США має відбутися до його візиту у Варшаву, запланованого на 1 вересня, повідомляв заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко.