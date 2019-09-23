Британія вважає Іран винним в атаці на Саудівську Аравію

Велика Британія дійшла висновку, що Іран несе відповідальність за напади на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії, заявив у неділю британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Джонсон сказав журналістам, що тепер Британія "з дуже високим ступенем ймовірності покладає відповідальність на Іран" за напад.

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Він зазначив, що Велика Британія розгляне можливість участі у військових зусиллях США, спрямованих на зміцнення оборони Саудівського королівства.

Джонсон також наголосив, що Велика Британія працюватиме із союзниками, щоб знизити напругу на Близькому Сході, яка зросла після нападу 14 вересня на найбільший у світі об'єкт нафтової переробки і нафтове родовище.

"Ми будемо працювати з нашими американськими друзями і нашими європейськими друзями, щоб виробити відповідь, яка намагатиметься знизити напруженість у регіоні Перської затоки", - сказав Джонсон.

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Британія раніше утримувалася від оголошення винних за напад. Саудівська Аравія і Сполучені Штати кажуть, що відповідальність за атаку несе Іран.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схвалив надсилання американських військ для посилення протиповітряної та ракетної оборони Саудівської Аравії після найбільшого нападу на нафтові об'єкти королівства.