Великобритания считает Иран виновным в атаке на Саудовскую Аравию

Великобритания пришла к выводу, что Иран несет ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, заявил в воскресенье премьер-министр Борис Джонсон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Джонсон сказал журналистам, что теперь Британия "с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран" за нападение.

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Он отметил, что Великобритания рассмотрит возможность участия в военных действиях США, направленных на укрепление обороны Саудовского королевства.

Джонсон также отметил, что Великобритания будет работать с союзниками, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке, которая увеличилась после нападения 14 сентября на крупнейший в мире объект нефтяной переработки и нефтяное месторождение.

"Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ, направленный на снижение напряженности в регионе Персидского залива", - сказал Джонсон.

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Великобритания ранее воздерживалась от объявления виновных за нападение. Саудовская Аравия и Соединенные Штаты говорят, что ответственность за атаку несет Иран.

Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск для усиления противовоздушной и ракетной обороны Саудовской Аравии после крупнейшего нападения на нефтяные объекты королевства.