Іран вирішив відпустити затриманий британський танкер

Іран завершив усі юридичні процедури, необхідні для звільнення британського нафтового танкера, якого він затримав понад два місяці тому.

Про це заявив представник уряду Алі Рабей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Юридичний процес завершено. Виходячи з того, що умови звільнення нафтового танкера виконані, нафтовий танкер може висуватися", - заявив він.

Рабей не уточнив, коли судну дозволять покинути країну Перської затоки.

Танкер Stena Impero досі перебуває в Ірані, незважаючи на деякі повідомлення про його звільнення, заявив голова компанії, якій він належить, в понеділок. Судно "з великою ймовірністю" вирушить до порту в Об'єднаних Арабських Еміратах після його звільнення, заявив Ерік Ханелл, президент і головний виконавчий директор шведської компанії Stena Bulk AB.

Екіпаж корабля, що залишився, зможе висадитися після того, як він дістанеться до першого порту. На початку цього місяця Іран звільнив сім із 23 членів корабля.

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Іран захопив танкер 19 липня, незабаром після того, як Британія затримала судно в Гібралтарі, яке нібито перевозило іранську нафту до Сирії.

У серпні Гібралтар випустив це судно. Відтоді його звинувачують у прибутті до Сирії з метою доставити вантаж в порушення санкцій Європейського Союзу. Іран каже, що продавав нафту приватній компанії.

Тегеран нині стикається з додатковим світовим тиском після звинувачення в атаках на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.