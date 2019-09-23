Иран решил отпустить задержанный британский танкер

Иран завершил все юридические процедуры, необходимые для освобождения британского нефтяного танкера, которого он задержал более двух месяцев назад.

Об этом заявил представитель правительства Али Рабей, сообщает "Еврпоейська правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Юридический процесс завершен. Исходя из того, что условия освобождения нефтяного танкера выполнены, нефтяной танкер может выдвигаться", - заявил он.

Рабей не уточнил, когда судну позволят покинуть страну.

Танкер Stena Impero до сих пор находится в Иране, несмотря на некоторые сообщения о его освобождении, заявил глава компании, которой он принадлежит, в понедельник. Судно "с большой вероятностью" отправится в порт в Объединенных Арабских Эмиратах после его освобождения, заявил Эрик Ханелли, президент и главный исполнительный директор шведской компании Stena Bulk AB.

Оставшиеся члены экипажа корабля смогут высадиться после того, как он доберется до первого порта. В начале этого месяца Иран освободил семь из 23 членов корабля.

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Иран захватил танкер 19 июля, вскоре после того, как Великобритания задержала судно в Гибралтаре, якобы перевозившее иранскую нефть в Сирию.

В августе Гибралтар отпустил это судно. С тех пор его обвиняют в прибытии в Сирию с целью доставить груз в нарушение санкций Европейского Союза. Иран говорит, что продавал нефть частной компании.

Тегеран в настоящее время сталкивается с дополнительным мировым давлением после обвинения в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии.