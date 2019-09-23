Трамп не воспринимает всерьез угрозу импичмента через разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не воспринимает серьезно разговоры об импичменте из-за обвинений в том, что он якобы просил президента Украины начать расследование, которое может нанести вред Джо Байдену.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп коротко пообщался с журналистами после прибытия в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. На вопрос, насколько серьезно он воспринимает угрозу импичмента Конгрессом, Трамп ответил: "Вовсе не серьезно".

"У нас была прекрасная беседа с президентом Украины. Все знают, что это "охота на ведьм", устроенная демократами. Они провалились с Россией, провалились с рецессией и теперь ухватились за это. Но проблема - это Байден. Байден сделал то, что они хотели бы, чтобы сделал я. Но есть одна проблема - я этого не делал", - сказал Трамп.

"Его сын взял деньги у Украины, его сын взял деньги у Китая, много денег от Китая ... То, что сделал Байден, было неправильно", - добавил он.

Как известно, на прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Чтобы подтвердить или исключить такую ​​возможность, конгрессмены требуют предоставить им доступ к записям разговора. А возможность импичмента Трампа снова обсуждается всерьез.

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