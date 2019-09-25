У США оголосили початок процедури імпічменту Трампа через дзвінок Зеленському

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила, що Палата ініціює офіційне розслідування щодо імпічменту президента Трампа, обвинувачуючи його у зраді присяги президента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Розслідування, яке демократи ініціюють через телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, повинне встановити, чи є підстави для імпічменту американського президента.

"Дії, які сьогодні здійснює президент, серйозно порушили Конституцію", - звинуватила Пелосі Трампа в короткій промові. Вона додала, що Трамп "повинен бути притягнутий до відповідальності — ніхто не може бути над законом".

Президент Трамп може стати четвертим президентом в історії США, якому загрожує імпічмент. Президенти Ендрю Джонсон і Білл Клінтон були притягнуті до відповідальності, але згодом виправдані Сенатом. Президент Річард Ніксон подав у відставку перед наближення голосування щодо імпічменту в Палаті представників.

Трамп назвав ініціативу імпічменту "полюванням на відьом". Він вважає, що під час спроби переобратись на наступний термін вона піде йому тільки на користь.

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Для відсторонення Трампа від посади потрібно, щоб за імпічмент проголосувала половина Палати представників. Потім рішення має підтримати Сенат, у якому більшість належить республіканцям. Це робить можливість імпічменту Трампа маловірогідною.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Детальніше читайте у статті: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна".