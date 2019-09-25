В США объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за звонка Зеленскому

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что Палата инициирует официальное расследование импичмента президента Трампа, обвиняя его в измене присяге президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Расследование, которое демократы инициируют из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, должно установить, есть ли основания для импичмента американского президента.

"Действия, которые сегодня осуществляет президент, серьезно нарушили Конституцию", - обвинила Пелоси Трампа в короткой речи. Она добавила, что Трамп "должен быть привлечен к ответственности - никто не может быть выше закона".

Президент Трамп может стать четвертым президентом в истории США, которому грозит импичмент. Президенты Эндрю Джонсон и Билл Клинтон были привлечены к ответственности, но впоследствии оправданы Сенатом. Президент Ричард Никсон подал в отставку перед приближением голосования по импичменту в Палате представителей.

Трамп назвал инициативу импичмента "охотой на ведьм". Он считает, что при попытке переизбираться на следующий срок она пойдет ему только на пользу.

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Для отстранения Трампа от должности нужно, чтобы за импичмент проголосовали половина Палаты представителей. Затем решение должно поддержать Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам. Это делает возможность импичмента Трампа маловероятной.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Подробнее читайте в статье: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина".