Трамп пообіцяв гальмувати допомогу Україні, доки свій внесок не збільшить Європа

Президент США Дональд Трамп заявив, що гальмуватиме фінансову допомогу Україні, доки Європа не почне вкладати в нашу країну більше.

Про це він заявив по прибутті на Генасамблею ООН, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNS News.

"Ці кошти були виплачені", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чому він наказав призупинити виплати військової допомоги Україні.

"Вони були повністю оплачені, але моя претензія завжди полягала в наступному - і я знову буду призупиняти і призупиняти доти, доки Європа та інші країни не зроблять свій вклад в Україну, тому що вони цього не роблять. Тільки Сполучені Штати. Ми вкладаємо більшу частину грошей", - заявив президент США.

"І я запитую, чому так? Я наполягаю на цьому, щоб Європа також вкладала гроші в Україну", - наголосив він.

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"Я хочу, щоб Німеччина, і я хочу, щоб Франція, і я хочу, щоб Європейський Союз вкладав гроші", - сказав Трамп.

Слід зазначити, що з 2014 року ЄС та європейські фінансові установи мобілізували на допомогу Україні пакет грантів і позик на суму понад 15 млрд євро для підтримки процесу реформ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив керівника адміністративно-бюджетного управління Міка Малвейні призупинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському 25 липня.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Детальніше читайте у статті: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна".