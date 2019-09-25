Партія Медведчука пошле представника в ПАРЄ, попри демарш України

Партія "Опозиційна платформа — За життя" делегує свого представника для участі в роботі осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, попри офіційну відмову української делегації від участі в ній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті партії.

"Незважаючи на позицію партії влади, ми делегуємо свого представника для участі у роботі осінньої сесії ПАРЄ. Ми вважаємо, що сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами, повністю відновити відносини з Радою Європи", - сказано у заяві.

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У партії не уточнюють, хто саме поїде на осінню сесію ПАРЄ. Членом постійної делегації Верховної ради у ПАРЄ від фракції ОПЗЖ є Юлія Льовочкіна.

Делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи днями офіційно підтвердила, що не братиме участі в осінній сесії організації з 30 вересня по 4 жовтня.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня члени ПАРЄ ухвалили резолюцію, що дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція унеможливлює повторне введення серйозних санкцій проти російських депутатів.

Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них доєдналися окремі представники Британії та Швеції. Водночас словацький депутат, що спершу підтримав Україну, на зустріч у Ризі не приїхав. Його дії на підтримку України викликали опір окремих колег у парламенті, зокрема йшлося про його виключення з делегації.