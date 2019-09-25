Партия Медведчука, несмотря на демарш Украины, пошлет своего представителя на сессию ПАСЕ

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" делегирует своего представителя для участия в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на официальный отказ украинской делегации от участия в ней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ. Мы считаем, что сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы", - говорится в заявлении.

В партии не уточняют, кто именно поедет на осеннюю сессию ПАСЕ. Членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ от фракции ОПЗЖ является Юлия Левочкина.

Делегация Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы на днях официально подтвердила, что не будет участвовать в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября.

Напомним, в ночь на 25 июня члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая позволила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили демарш. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции. В то же время словацкий депутат, что сначала поддержал Украину, на встречу в Риге не приехал. Его действия в поддержку Украины вызвали сопротивление отдельных коллег в парламенте, в частности речь шла о его исключении из делегации.