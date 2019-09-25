Трамп просив Зеленського розглянути справу проти Байдена - стенограма

Президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розшифровці телефонної розмови, опублікованій на сайті Білого дому.

"Багато говорять про сина Байдена, що Байден припинив судове переслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому якщо ви зможете щось зробити з генеральним прокурором, це буде чудово. Байден ходив і хвалився, що припинив переслідування, тож якщо ви можете розібратися в цьому... Це звучить жахливо для мене", - сказав Трамп.

Він також просив Зеленського співпрацювати з Руді Джуліані і генеральним прокурором США Вільямом Барром.

"Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хороший, і його звільнили, і це дійсно несправедливо (ймовірно, йдеться про Віктора Шокіна. - Ред.). Багато людей говорять про це, про те, як вони звільнили вашого дуже хорошого прокурора, і в це були залучені дуже погані люди. Містер Джуліані - дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером, і я б хотів, щоб він вам подзвонив. Я попрошу його зателефонувати вам разом з генеральним прокурором. Руді дуже добре знає, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якби ви могли поговорити з ним, це було б чудово", - сказав Трамп.

Зеленський у відповідь сказав, що новий генпрокурор України невдовзі буде призначений і "на 100% буде моєю людиною, моїм кандидатом".

"Він чи вона розгляне ситуацію, особливо щодо компанії, яку ви згадали", - сказав Зеленський і попросив Трампа надати додаткову інформацію для розслідування, якщо він таку має.

Йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, і розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін.

У повідомленні на сайті Білого дому зазначено, що опубліковано стенограму телефонної розмови Трампа із Зеленським 25 липня 2019 року. Водночас, в самому документі є пояснення, в якому говориться, що це не дослівна розшифровка розмови.

"Меморандум про телефонну розмову (TELCON) не є стенограмою обговорення. У тексті цього документа записано замітки і спогади чергових по ситуаційній кімнаті і співробітників Ради національної безпеки, призначених слухати і записувати по ходу розмови. Низка чинників може вплинути на точність запису, в тому числі погане телекомунікаційне з'єднання і відмінності в акценті і/або перекладі", - йдеться в поясненні.

Зеленський і Трамп у середу мають провести офіційну зустріч, яка триватиме близько години. Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

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