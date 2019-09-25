Трамп просил Зеленского рассмотреть дело против Байдена – стенограмма

Президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расшифровке телефонного разговора, опубликованной на сайте Белого дома.

"Многие говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил судебное преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому если вы сможете что-то сделать с генеральным прокурором, это будет замечательно. Байден ходил и хвастался, что прекратил преследование, так что если вы можете разобраться в этом... Это звучит ужасно для меня", - сказал Трамп.

Он также просил Зеленского сотрудничать с Руди Джулиани и генеральным прокурором США Уильямом Барром.

"Я слышал, что у вас был прокурор, который был очень хороший, и его уволили, и это действительно несправедливо (вероятно, речь идет о Викторе Шокине. - Ред.). Многие люди говорят об этом, о том, как они уволили вашего очень хорошего прокурора, и в это были вовлечены очень плохие люди. Мистер Джулиани – очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его позвонить вам вместе с генеральным прокурором. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень способный парень. Если бы вы могли поговорить с ним, это было здорово", - сказал Трамп.

Зеленский в ответ сказал, что новый генпрокурор Украины вскоре будет назначен и "на 100% будет моим человеком, моим кандидатом".

"Он или она рассмотрит ситуацию, особенно в отношении компании, которую вы упомянули", - сказал Зеленский и попросил Трампа предоставить дополнительную информацию для расследования, если он ею располагает.

В сообщении на сайте Белого дома указано, что опубликована стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским от 25 июля 2019 года. В то же время в самом документе есть объяснение, в котором говорится, что это не дословная расшифровка разговора.

"Меморандум о телефонном разговоре (TELCON) не является стенограммой обсуждения. В тексте этого документа есть заметки и воспоминания дежурных по ситуационной комнате и сотрудников Совета национальной безопасности, которые должны слушать и записывать по ходу разговора. Ряд факторов может повлиять на точность записи, в том числе плохое телекоммуникационное соединение и различия в акценте и/или переводе", - говорится в пояснении.

Зеленский и Трамп в среду должны провести официальную встречу, которая продлится около часа. Встреча состоится на фоне инициирования демократами процедуры импичмента Трампа из-за его звонка Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

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