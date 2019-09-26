Лукашенко каже, що президентство Зеленського його обнадіює

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що початок президентського терміну Володимира Зеленського дає надію на розв’язання проблемних питань у відносинах між державами.

Як пише "Європейська правда", про це Лукашенко сказав у четвер в Мінську під час спілкування з українськими ЗМІ.

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"І з Україною в нас є проблеми. Слава Богу, за цей короткий період перебування при владі українського президента ми якось рухаємося, обговорюємо. Навіть ті негативні моменти, які могли настати, вони не настали завдяки одній телефонній розмові двох президентів. Це обнадіює", - сказав Лукашенко.

Він сказав, що сподівається на вирішення певних проблем, чого не вдалося зробити за президентства Порошенка.

"Те, що я роками не міг, домовившися з попереднім президентом, вирішити, я, сподіваюся, що ми зможемо вирішувати ці проблеми. Питань достатньо", - сказав він.

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Лукашенко підкреслив, що Україна і Білорусь будуть будувати незалежні відносини.

"Ще раз підкреслю. Наші відносини, Білорусі та України, залежать тільки від нас. Так, ми будемо оглядатись, і на Росію, і на Міжмор’я, і на американців. Така політика. Але не означає, що ми будемо залежні", - сказав білоруський президент.