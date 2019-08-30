Радник Трампа обговорив питання України з Лукашенком

Президент Білорусі Александр Лукашенко і радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон на переговорах у Мінську обговорили питання врегулювання ситуації на сході України.

Про це заявив голова МЗС Білорусі Владімір Макей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"На сьогоднішніх переговорах президент Лукашенко виклав відому точку зору на ситуацію в Україні і наші пропозиції щодо того, як можна було б подолати цей конфлікт. Білоруська сторона вважає, що повинна бути, звичайно ж, щира зацікавленість залучених сторін. Коли сперечаються, чи треба Сполученим Штатам приєднуватися до цього формату з врегулювання конфлікту чи не треба, головне - владнати конфлікт", - сказав Макей.

"Якщо участь США та інших країн дозволить прискорити цей процес, то хто тоді проти? Я думаю, що всі погодяться з цим", - додав він.

"Була згадана і робота тристоронньої контактної групи ОБСЄ, згадували і проведення зустрічі в нормандському форматі кілька років тому", - зазначив Володимир Макей.

Він також запевнив, що американська сторона поїхала з "чітким розумінням того, що Білорусь готова зробити все від неї залежне, щоб ситуація в сусідній державі вирішилася якомога швидше", сказано в повідомленні.