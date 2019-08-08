Лукашенко розширив зону безвізу для іноземців

Президент Білорусі Александр Лукашенко розширив зону безвізового режиму для іноземців у Гродненській і Брестській областях.

Як повідомили в пресслужбі білоруського лідера, відповідний указ Лукашенко підписав 7 серпня, пише "Європейська правда".

Згідно з указом, дві безвізові зони туристично-рекреаційних територій Бреста та Гродна, які існували раніше, об'єднуються в одну безвізову територію "Брест — Гродно".

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До неї включають ще п'ять районів Гродненської області: Берестовицький, Волковиський, Вороновський, Лідський і Щучинський.

У цьому регіоні термін безвізового перебування в туристичних цілях збільшується до 15 діб для громадян 73 держав.

Крім того, буде забезпечена можливість в'їзду ще через два додаткових пункти пропуску на державному кордоні ("Беняконі" і "Берестовиця").

Іноземці зможуть переміщатися без віз всією територією західних областей за умови проходження у складі організованих туристичних груп за маршрутами, які передбачають відвідування безвізової території "Брест — Гродно".

Указ набуває чинності через три місяці після офіційного опублікування.

При цьому зберігається безвізовий порядок в'їзду в Білорусь для громадян низки держав на термін до 30 діб через пункт пропуску в Національному аеропорту Мінськ.