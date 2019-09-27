Країн ЄС попередили Іран про наслідки порушення ядерної угоди

Велика Британія, Франція і Німеччина попередили Іран про серйозні наслідки в разі подальших порушень міжнародної ядерної угоди, підписаної в 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Три країни ЄС, які підписали угоду, заявили, що запустять спеціальний механізм вирішення спорів у разі подальших порушень. Попередження було винесено на зустрічі з іранськими міністрами на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Якщо механізм спору буде запущений, ядерна угода може припинити своє існування, і ООН зможе відновити санкції проти Ірану, які будуть застосовуватися всіма державами-членами. Це матиме руйнівні наслідки для економіки Ірану.

Іран почав порушувати свої зобов'язання за угодою після того, як США вийшли з договору і ввели санкції минулого року.

Угода дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.

Експерти заявили, що Іран використовує заборонену технологію збагачення, а сам Тегеран заявив, що перевищив ліміт низькозбагаченого урану, передбаченого угодою.

Іран раніше оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.