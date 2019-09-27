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Стран ЕС предупредили Иран о последствиях нарушения ядерной сделки

Пятница, 27 сентября 2019, 15:28

Великобритания, Франция и Германия предупредили Иран о серьезных последствиях в случае дальнейших нарушений международного ядерного соглашения, подписанного в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Три страны ЕС, подписавшие соглашение, заявили, что запустят специальный механизм разрешения споров в случае дальнейших нарушений. Предупреждение было вынесено на встрече с иранскими министрами на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Если механизм спора будет запущен, ядерное соглашение может рухнуть, и ООН может восстановить санкции против Ирана, которые будут применяться всеми государствами-членами. Это будет иметь разрушительные последствия для экономики Ирана.

Иран начал нарушать свои обязательства по соглашению после того, как США отказались от него и ввели санкции в прошлом году.

Соглашение позволяет Ирану накапливать небольшие количества урана для исследований, однако оно запрещает обогащение урана, который используется для производства реакторного топлива, а также, возможно, ядерного оружия.

Эксперты заявили, что Иран использует запрещенную технологию обогащения, а сам Тегеран заявил, что превысил лимит низкообогащенного урана, предусмотренного соглашением.

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