Brexit: переговори між ЄС і Британією знову завершилися безрезультатно

Зустріч між представниками Європейської комісії та Великої Британії щодо Brexit знову завершилися безрезультатно.

Як повідомляє "Європейська правда", такий висновок можна зробити з повідомлення на сайті Єврокомісії.

Переговори проходили в Брюсселі між головним переговірником ЄС Мішелем Барньє і британським міністром з питань Brexit Стівеном Барклі.

"Мішель Барньє підкреслив, що в Угоді про вихід необхідно мати повністю оперативне рішення, що дозволяє уникнути жорсткого кордону на острові Ірландія, захистити економіку всього острова і цілісність Єдиного ринку", - йдеться у повідомленні.

"ЄС залишається відкритим і готовий розглянути будь-які здійсненні й юридично діючі пропозиції, які відповідають всім цим цілям", - відзначили в Єврокомісії.

Як відомо, Європейський Союз наполягає на тому, щоб прикордонний контроль був встановлений уздовж ірландського кордону, якщо Британія залишить блок без угоди, і британський уряд буде відповідати за це.

Раніше глава британського уряду Джонсон відкинув можливість запровадження - тимчасового відтермінування запровадження митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями.

Він наполягає на запровадженні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але водночас контролювати переміщення товарів та транспорту через кордон.

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