Юнкер: у разі "жорсткого" Brexit в Ірландії буде контроль на кордоні

Європейський Союз наполягає на тому, щоб прикордонний контроль був встановлений уздовж ірландського кордону, якщо Британія покине цей блок без угоди, і британський уряд буде відповідати за це.

Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Жан-Клод Юнкер підкреслив, що провина за це покладається прямо на Британію. Теоретичний прикордонний контроль може бути встановлений незабаром після 31 жовтня, запланованої дати виходу Великої Британії.

Брюссель "жодним чином не несе відповідальності" за наслідки Brexit без угоди, заявив Юнкер.

"Ми маємо забезпечити збереження інтересів Європейського Союзу та внутрішнього ринку", - сказав він.

Питання контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, є найскладнішим у дискусії щодо Brexit.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відкинув можливість запровадження так званого backstop - тимчасового відтермінування запровадження митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями. Він наполягає на запровадженні "альтернативних домовленостей", які передбачали б технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але водночас контролювати переміщення товарів та транспорту через кордон.

Наприклад, пропонується завчасне заповнення митних декларацій в режимі онлайн, а також використання сканерів для зчитування штрихкодів на вантажних контейнерах та вантажівках.