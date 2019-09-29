Президент Грузії виступила за налагодження діалогу з Росією

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна не може не спробувати вести діалог з Росією, щоб вирішити проблему окупованих територій.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online", про це вона сказала, коментуючи зустріч глав МЗС РФ і Грузії на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Читайте також Главу МЗС Грузії викликали в парламент через зустріч з Лавровим

"У своєму виступі я ясно сказала, що для країни, яка має конфлікт такого типу і питання окупованих територій, існує два шляхи: один - війна, воєнний шлях, від якого ми відмовилися; другий - це діалог і дипломатія. Грузія не може не спробувати використати цей шлях і закритися в собі", - зазначила Зурабішвілі.

Вона сказала, що відгуки від представників Євросоюзу і США про цю зустріч були позитивними.

"Ми не одинокі і ніколи не опинимося один на один, у нас є підтримка наших партнерів", - додала вона.

Читайте також Глави МЗС Грузії та РФ провели переговори вперше з 2008 року

Нагадаємо, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані на полях 74-й сесії Генасамблеї ООН зустрівся з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Зустріч глав МЗС двох країн відбулася вперше з 2008 року. Тоді Грузія розірвала дипломатичні відносини з РФ після російської окупації Південної Осетії і Абхазії.

Опозиційна фракція "Єдиний національний рух" викликала главу МЗС Грузії Давида Залкаліані в парламент для роз'яснень після його зустрічі з Лавровим.