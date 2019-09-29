Президент Грузии выступила за налаживание диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна не может не попытаться вести диалог с Россией, чтобы решить проблему оккупированных территорий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online", об этом она сказала, комментируя встречу глав МИД РФ и Грузии на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, которая имеет конфликт такого типа и вопрос оккупированных территорий, существуют два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались, второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попробовать использовать этот путь и закрыться в себе", - отметила Зурабишвили.

Она сказала, что отзывы от представителей Евросоюза и США об этой встрече были положительными.

"Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров", - добавила она.

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Напомним, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча глав МИД двух стран состоялась впервые с 2008 года. Тогда Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ после российской оккупации Южной Осетии и Абхазии.

Оппозиционная фракция "Единое национальное движение" вызвала главу МИД Грузии Давида Залкалиани в парламент для разъяснений после его встречи с Лавровым.