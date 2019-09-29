У Палаті представників заявили, що американці стали на бік імпічменту Трампу

Спікер американської Палати представників Ненсі Пелосі заявила в суботу, що громадська думка зараз стоїть на боці проведення розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього тижня Пелосі заявила про свою підтримку розслідування після появи інформації про скаргу, яка свідчила про тиск Трампа на президента України, щоб допомогти йому бути переобраним у наступному році.

"Прямо зараз, побачивши скаргу та доповідь Генерального інспектора та ставлення адміністрації щодо неї американський народ прийшов до іншого рішення", - сказала Пелосі під час журналістського заходу.

"Якщо факти переконливі для американського народу, вони можуть бути переконливі і для деяких республіканців", - додала Пелосі під час події. Республіканці становлять більшість у Сенаті США, згода якого потрібна для відсторонення американського президента.

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Водночас вона не стала прогнозувати, скільки часу може знадобитися Палаті, щоб завершити можливу процедуру імпічменту Трампу.

Як повідомлялося, рішення Палати представників США розпочати процедуру імпічменту президенту Дональду Трампу підтримують 47% американців.

Кількість прибічників імпічменту зросла на 12 процентних пунктів у порівнянні з опитуванням три місяці тому.



