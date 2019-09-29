В Палате представителей заявили, что американцы стали на сторону импичмента Трампу

Спикер американской Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в субботу, что общественное мнение сейчас стоит на стороне проведения расследования импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На этой неделе Пелоси заявила о своей поддержке расследованию после появления информации о жалобе, которая свидетельствовала о давлении Трампа на президента Украины, чтобы помочь ему быть переизбранным в следующем году.

"Прямо сейчас, увидев жалобу и доклад Генерального инспектора и отношение администрации к ней американский народ пришел к другому решению", - сказала Пелоси в ходе журналистского мероприятия.

"Если факты убедительны для американского народа, они могут быть убедительны и для некоторых республиканцев", - добавила Пелоси во время события. Республиканцы составляют большинство в Сенате США, согласие которого необходимо для отстранения американского президента.

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В то же время она не стала прогнозировать, сколько времени может понадобиться Палате, чтобы завершить возможную процедуру импичмента Трампу.

Как сообщалось, решение Палаты представителей США начать процедуру импичмента президенту Дональду Трампу поддерживают 47% американцев.

Число сторонников импичмента выросло на 12 процентных пунктов по сравнению с опросом три месяца назад.