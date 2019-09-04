Парламент Британії у середу голосуватиме за перенесення дати Brexit

Палати громад парламенту Великої Британії у середу розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Законопроєкт, який підтримують опозиційні партії, а також низка консерваторів, змусить прем'єр-міністра вимагати відтермінування Brexit до 31 січня, якщо депутати не затвердять нову угоду або проголосують за вихід без угоди до 19 жовтня.

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Якщо законопроєкт буде прийнятий, відбудеться голосування щодо того, чи проводити дострокові загальні вибори. Для призначення виборів необхідна згода двох третин депутатів.

Крім того, законопроєкт ще має затвердити Палата лордів, після чого він буде переданий на підпис королеві. Законом документ може стати 9 вересня, саме в цей день парламент може призупинити роботу, як того просив прем'єр Борис Джонсон.

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Очікується, що Джонсон сьогодні вранці проведе засідання уряду, а потім вперше в якості глави уряду відповідатиме на питання депутатів у Палаті громад.

Зазначимо, що для відтермінування Brexit необхідна згода 27 країн ЄС, саміт лідерів запланований на 17-18 жовтня.

Нагадаємо, уряд Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.