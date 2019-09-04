Brexit: уряд Джонсона програв ключове голосування у парламенті

Парламент Великої Британії зробив перший крок до того, щоб заблокувати плани прем'єр-міністра Бориса Джонсона вивести країну з ЄС 31 жовтня без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Палата громад в ніч на середу проголосувала за рішення взяти під контроль порядок денний, що означає, що вони зможуть поставити на голосування законопроєкт, що вимагає від уряду добиватися нового відтермінування виходу Британії.

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Зазвичай порядок денний формує уряд. Але вчора 328 депутатів проголосували за зміну процедури, проти висловився 301 депутат. Проти планів уряду проголосували не тільки опозиційні партії, але й 21 депутат від правлячої Консервативної партії.

У середу депутати планують внести на розгляд міжпартійний законопроєкт, який змусить прем'єр-міністра просити ЄС про відстрочку Brexit до 31 січня, якщо парламентарі не схвалять нову угоду або не проголосують за вихід без угоди до 19 жовтня.

Після голосування прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що висуне пропозицію про дострокові загальні вибори. Уряд має намір призначити вибори на 15 жовтня, однак для цього також потрібна згода парламенту, причому необхідно дві третини голосів.

Також відзначимо, що вибори можуть пройти за два дні до саміту ЄС, присвяченого Brexit.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.