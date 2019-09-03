Британський уряд втратив більшість у парламенті

Прем'єр Британії Борис Джонсон втратив робочу більшість у Палаті громад.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Депутат-консерватор Філліп Лі перейшов на бік ліберальних демократів перед вирішальним протистоянням між Борисом Джонсоном і бунтівниками-консерваторами з приводу Brexit.

Лі, член парламенту від Брекнелла, зайняв своє місце на лавах опозиції, коли прем'єр-міністр звернувся до Палати громад.

Його вихід означає, що Борис Джонсон більше не має робочої більшості в Палаті громад.

Депутат заявив, що не може служити інтересам британців у лавах консерваторів. Лі підкреслив, що уряд Джонсона прагне до жорсткого Brexit, від чого постраждає Сполучене Королівство.

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Виступаючи в Палаті громад, Джонсон сказав депутатам, що він хоче такий вихід з ЄС, щодо якого буде домовленість з депутатами.

Але, за його словами, плани бунтівників-консерваторів прийняти законодавство, яке блокує вихід без угоди по 31 жовтня, "знищить будь-яку можливість переговорів про нову угоду".

Якщо вони досягнуть успіху в своїх цілях, сказав Джонсон, це змусить його вирушити в Брюссель, щоб "просити ще одну безглузду затримку" Brexit, і він "ніколи" цього не зробить.

Як відомо, парламент Британії у вівторок голосуватиме за перший етап свого плану, спрямованого на те, щоби заблокувати можливість прем'єр-міністру Борису Джонсону вивести країну з ЄС без угоди.

Якщо депутати ухвалять рішення, Джонсон запропонує провести дострокові парламентські вибори 14 жовтня.

Нагадаємо, Джонсон попросив британську королеву Єлизавету II призупинити роботу парламенту в період з 9 вересня по 14 жовтня, щоб депутати не змогли перешкодити йому вийти з ЄС без угоди з Брюсселем. Королева погодилася зробити це.