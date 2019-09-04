Джонсон виключить з партії 21 депутата, в тому числі онука Черчілля

Онук Вінстона Черчілля буде виключений з Консервативної партії після вчорашнього голосування в парламенті проти планів прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ніколас Сомс був одним з 21 депутатів-консерваторів, які проголосували разом з опозиційними партіями за те, щоб взяти під контроль порядок денний парламенту і внести на голосування законопроєкт, що вимагає нової відстрочки Brexit.

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Джонсон перед голосуванням пригрозив однопартійцям виключенням за голосування проти уряду. Британські ЗМІ відзначають, що це один з найбільш дивних поворотів в трирічній кризі навколо Brexit.

71-річний Сомс, який був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою в 2014 році, є членом парламенту з 1983 року і раніше займав посаду молодшого міністра оборони. Він син Мері Сомс, наймолодшої з п'ятьох дітей Черчілля.

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Серед тих, кого також повинні виключити з Консервативної партії, 79-річний Кен Кларк, найстаріший депутат в Палаті громад, і колишній міністр фінансів Філіп Хеммонд.

Нагадаємо, у середу депутати планують внести на розгляд міжпартійний законопроєкт, який змусить прем'єр-міністра просити ЄС про відстрочку Brexit до 31 січня, якщо парламентарі не схвалять нову угоду або не проголосують за вихід без угоди до 19 жовтня.