Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії узгодили новий уряд, дострокових виборів не буде

Brexit: уряд Джонсона програв ключове голосування у парламенті

Британський уряд втратив більшість у парламенті

Потужний вибух знищив три будинки у бельгійському Антверпені






Джонсон виключить з партії 21 депутата, в тому числі онука Черчілля

Середа, 4 вересня 2019, 08:42

Онук Вінстона Черчілля буде виключений з Консервативної партії після вчорашнього голосування в парламенті проти планів прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ніколас Сомс був одним з 21 депутатів-консерваторів, які проголосували разом з опозиційними партіями за те, щоб взяти під контроль порядок денний парламенту і внести на голосування законопроєкт, що вимагає нової відстрочки Brexit.

Читайте також
Brexit: уряд Джонсона програв ключове голосування у парламенті

Джонсон перед голосуванням пригрозив однопартійцям виключенням за голосування проти уряду. Британські ЗМІ відзначають, що це один з найбільш дивних поворотів в трирічній кризі навколо Brexit.

71-річний Сомс, який був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою в 2014 році, є членом парламенту з 1983 року і раніше займав посаду молодшого міністра оборони. Він син Мері Сомс, наймолодшої з п'ятьох дітей Черчілля.

Читайте також
Британський уряд втратив більшість у парламенті

Серед тих, кого також повинні виключити з Консервативної партії, 79-річний Кен Кларк, найстаріший депутат в Палаті громад, і колишній міністр фінансів Філіп Хеммонд.

Нагадаємо, у середу депутати планують внести на розгляд міжпартійний законопроєкт, який змусить прем'єр-міністра просити ЄС про відстрочку Brexit до 31 січня, якщо парламентарі не схвалять нову угоду або не проголосують за вихід без угоди до 19 жовтня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua