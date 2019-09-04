Іран дав Європі додаткові два місяці для порятунку ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Рухані в середу дав європейським державам ще два місяці, щоб врятувати ядерну угоду 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рухані раніше пригрозив вжити подальших заходів до 5 вересня, якщо тільки Франція та інші європейські країни, які підписали угоду, не зроблять більше для захисту Ірану від впливу санкцій США.

"Я думаю, що навряд чи ми досягнемо результату з Європою сьогодні або завтра... У Європи буде ще два місяці, щоб виконати свої зобов'язання", - сказав Рухані.

"Переговори між Іраном і європейськими країнами просуваються вперед... але ми ще не прийшли до якогось висновку", - додав він.

За словами президента, Іран буде продовжувати плани щодо подальшого порушення зобов’язань за угодою і прискорення своєї ядерної діяльності.

"Третій крок (щодо скорочення зобов'язань Ірану) буде найважливішим, і він матиме екстраординарні наслідки", - наголосив він.

Минулого року США вийшли з міжнародної багатонаціональної ядерної угоди з Іраном та запровадили жорсткі санкції проти Тегерана. Іран у відповідь вжив заходи в порушення угоди.