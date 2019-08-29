ЄС наполягає, що ядерна угода з Іраном має бути частиною будь-якого майбутнього пакту

Ядерна угода між Іраном та світовими державами має бути частиною будь-яких кроків США щодо створення нової угоди про безпеку з Тегераном.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Associated Press.

Напруга між Вашингтоном і Тегераном різко зросла, оскільки президент Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди минулого року.

На саміті G7 у понеділок Трамп заявив, що є "дійсно хороший шанс", що він може зустрітись із президентом Ірану Хассаном Рухані, хоча Рухані вимагає скасувати санкції, перш ніж погодитися на такі переговори.

Могеріні сказала, що пакт, спрямований на стримування ядерних амбіцій Ірану, є багатонаціональною угодою, закріпленою в резолюції Ради Безпеки ООН і що "те, що існує, потрібно зберегти".

Вона зазначила, що якщо буде проводитися робота, яка поважає ядерну угоду, "ми завжди будемо там, щоб супроводжувати та підтримувати цей підхід".