Иран дал Европе дополнительные два месяца для спасения ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Рухани в среду дал европейским государствам еще два месяца, чтобы спасти ядерное соглашение 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рухани ранее пригрозил принять дальнейшие меры до 5 сентября, если только Франция и другие европейские страны, подписавшие соглашение, не сделают больше для защиты Ирана от воздействия санкций США.

"Я думаю, что вряд ли мы достигнем результата с Европой сегодня или завтра... У Европы будет еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства", - сказал Рухани.

"Переговоры между Ираном и европейскими странами продвигаются вперед ... но мы еще не пришли к какому-то выводу", - добавил он.

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По словам президента, Иран будет продолжать планы по дальнейшему нарушению обязательств по соглашению и ускорения своей ядерной деятельности.

"Третий шаг (по сокращению обязательств Ирана) будет важным, и он будет иметь экстраординарные последствия", - подчеркнул он.

В прошлом году США вышли из международного ядерного соглашения с Ираном и ввели жесткие санкции против Тегерана. Иран в ответ принял меры в нарушение соглашения.