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Зеленський присвоїв главі МЗС дипломатичний ранг посла

Вівторок, 1 жовтня 2019, 08:46

Президент Володимир Зеленський присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла главі МЗС Вадиму Пристайку.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Присвоїти Пристайку Вадиму Володимировичу - Міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - йдеться в тексті указу.

Зазначимо, що присвоєння рангу посла главі МЗС – це звична процедура, яка прописана у законі про дипломатичну службу, як у попередній, так і у новій редакції.

Нагадаємо, Зеленський скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради Володимиру Ар'єву і Артуру Герасимову та колишньому депутату Георгію Логвінському.

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Зеленський Пристайко
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