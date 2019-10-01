Зеленський присвоїв главі МЗС дипломатичний ранг посла
Вівторок, 1 жовтня 2019, 08:46
Президент Володимир Зеленський присвоїв ранг надзвичайного і повноважного посла главі МЗС Вадиму Пристайку.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
"Присвоїти Пристайку Вадиму Володимировичу - Міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - йдеться в тексті указу.
Зазначимо, що присвоєння рангу посла главі МЗС – це звична процедура, яка прописана у законі про дипломатичну службу, як у попередній, так і у новій редакції.
Нагадаємо, Зеленський скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради Володимиру Ар'єву і Артуру Герасимову та колишньому депутату Георгію Логвінському.
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