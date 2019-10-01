Зеленский присвоил главе МИД дипломатический ранг посла
Вторник, 1 октября 2019, 08:46
Президент Владимир Зеленский присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе МИД Вадиму Пристайко.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - Министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в тексте указа.
Отметим, что присвоение ранга посла главе МИД - это обычная процедура, которая прописана в законе о дипломатической службе, как в предыдущей, так и в новой редакции.
Напомним, Зеленский отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову и бывшему депутату Георгию Логвинскому.
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