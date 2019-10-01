Зеленский присвоил главе МИД дипломатический ранг посла

Президент Владимир Зеленский присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе МИД Вадиму Пристайко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Присвоить Пристайко Вадиму Владимировичу - Министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в тексте указа.

Отметим, что присвоение ранга посла главе МИД - это обычная процедура, которая прописана в законе о дипломатической службе, как в предыдущей, так и в новой редакции.

Напомним, Зеленский отменил присвоение дипломатических рангов депутатам Верховной Рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову и бывшему депутату Георгию Логвинскому.