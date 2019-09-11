Зеленський позбавив депутатів Ар'єва і Герасимова дипломатичних рангів послів

Президент України Володимир Зеленський скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради Володимиру Ар'єву і Артуру Герасимову та колишньому депутату Георгію Логвінському.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в указі, опублікованому на сайті глави держави.

"1. Скасувати як такі, що видані безпідставно: Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла В.Ар’єву та А.Герасимову; Указ Президента України від 19 травня 2019 року № 298 "Про присвоєння дипломатичного рангу", - йдеться у документі.

Ар'єв і Герасимов пройшли до нової Ради у складі партії "Європейська солідарність", Логвінський не переобрався.

Як відомо, у останні дні повноважень колишній президент Петро Порошенко вручив низку нагород, державних відзнак, а також, всупереч практиці, надав ранг надзвичайного та повноважного посла трьом народним депутатам, які не мають досвіду роботи на дипслужбі – голові делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, голові делегації України у ПАРЄ Володимиру Ар’єву, його заступникові Георгію Логвінському.

Указ щодо двох перших був підписаний Порошенком у суботу 18 травня. Указ по Логвінському президент підписав окремо, 19 травня.

Присвоєння найвищого дипрангу політикам з президентської коаліції викликало різку критику з боку дипломатичного корпусу. Також лунали сумніви у правомірності даного рішення.

У МЗС тоді пояснили, що тодішній міністр Павло Клімкін справді подавав кандидатури народних депутатів для призначення їм рангу надзвичайного та повноважного посла, але дали зрозуміти, що рішення було ухвалене Порошенком.