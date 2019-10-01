Атаку у фінському училищі скоїв озброєний шаблею студент

Підозрюваний у скоєнні нападу в професійному училищі Savon Ammattiopisto у фінському місті Куопіо використовував під час нападу холодну зброю, нагадує шаблю.

Про це в ході пресконференції заявив представник поліції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Підозрюваний - студент училища 1994 року народження, громадянин Фінляндії, корінний фін. Раніше він не мав проблем із законом. Його ім'я не розголошується.

В результаті нападу загинула одна людина, дев'ятеро постраждали. В результаті дій зловмисника загинула жінка. Ніяких інших відомостей про неї поліція не дає.

Серед постраждалих - студенти і персонал училища. Десятеро осіб були госпіталізовані, серед них підозрюваний.

Поліція при затриманні застосувала вогнепальну зброю. Підозрюваний отримав важкі травми. Його прооперували, і тепер він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У поліції не було можливості допитати підозрюваного, і мотив злочину невідомий.

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Також стало відомо, що поліцейський, який стріляв в підозрюваного сам отримав легкі поранення від холодної зброї. Зловмисник при собі також мав вогнепальну зброю, але поліція не коментує, яку саме.

Поліція провела обшук в студентському гуртожитку і виявила пляшки із запальною сумішшю.

Під час пресконференції стало відомо, що в приміщенні торгового центру, де тимчасово розміщені аудиторії училища, виникла невелика пожежа в результаті підпалу, влаштованого підозрюваним. Пожежу швидко загасили.

Поліції не має даних про можливих співучасників злочину.

Представники лікарні повідомили, що двох постраждалих вже виписали з лікарні.