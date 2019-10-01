Атаку в финском училище совершил вооруженный саблей студент

Подозреваемый в совершении нападения в профессиональном училище Savon Ammattiopisto в финском городе Куопио использовал при атаке холодное оружие, напоминающее саблю.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель полиции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Подозреваемый - студент училища 1994 года рождения, гражданин Финляндии, коренной финн. Ранее он не имел проблем с законом. Его имя не разглашается.

В результате нападения погиб один человек, девять пострадали. В результате действий злоумышленника погибла женщина. Никаких других сведений о нем полиция не дает.

Среди пострадавших - студенты и персонал училища. Десять человек были госпитализированы, среди них подозреваемый.

Полиция при задержании применила огнестрельное оружие. Подозреваемый получил тяжелые травмы. Его прооперировали, и теперь он находится в отделении интенсивной терапии. В полиции не было возможности допросить подозреваемого, и мотив преступления неизвестен.

Также стало известно, что полицейский, стрелявший в подозреваемого сам получил легкие ранения от холодного оружия. Злоумышленник при себе также имел огнестрельное оружие, но полиция не комментирует, какую именно.

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Полиция провела обыск в студенческом общежитии и обнаружила бутылки с зажигательной смесью.

Во время пресс-конференции стало известно, что в помещении торгового центра, где временно размещены аудитории училища, возник небольшой пожар в результате поджога, устроенного подозреваемым. Пожар быстро потушили.

Полиции не располагает данными о возможных соучастниках преступления.

Представители больницы сообщили, что двое пострадавших уже выписали.