ЄС підтримає початок переговорів про вступ з однією з країн-претенденток - ЗМІ

Північна Македонія, ймовірно, завоює підтримку Європейського Союзу щодо початку переговорів про членство пізніше цього року, але її балканська сусідка Албанія стикається з опозицією у Франції, Німеччині та Нідерландах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

15 жовтня в Люксембурзі відбудеться зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, на якій планують ухвалити рішення щодо початку переговорів.

Зміна назви країни на Республіку Північна Македонія, ймовірно, переконає Париж, Берлін та Гаагу підтримати переговори Скоп'є з ЄС, зазначають джерела.

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"Але Албанія досі під великим питанням для деяких урядів. Це виглядає не так перспективно", - сказав чиновник.

Переговори про членство в ЄС, які, як правило, тривають до десятиліття, - це процес реформ, щоб вивести країни на рівень Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що Євросоюз не повинен відкривати переговори про вступ з Албанією.