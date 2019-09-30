ЄС 15 жовтня схвалить початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії - ЗМІ

Європейський союз, ймовірно, схвалить початок офіційних переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією наступного місяця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в проекті комюніке для зустрічі міністрів ЄС, який цитує Bloomberg.

15 жовтня в Люксембурзі відбудеться зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, на якій планують ухвалити позитивне рішення.

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"На тлі прогресу, досягнутого в реформах", міністри ухвалять рішення "почати переговори про вступ" з урядами Тирани і Скоп'є, згідно з проектом їх комюніке.

Видання уточнює, що формулювання все ще може змінитися, а попередній проект не включав рекомендацію розпочати переговори.

Нагадаємо, Європейська рада мала визначити дату початку переговорів ще в червні, після того, як Європейська комісія в травні рекомендувала ЄС відкрити переговори про членство з обома країнами.

Але через скептицизм до розширення та неспроможність німецького Бундестагу у червні ухвалити будь-яке рішення щодо підтримки дати початку, питання перенесли на осінь.

Минулого тижня Бундестаг все ж проголосував за підтримку початку переговорів.