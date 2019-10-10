ЕС поддержит начало переговоров о вступлении с одной из стран-претенденток – СМИ

Северная Македония, вероятно, завоюет поддержку Европейского Союза о начале переговоров о членстве в течение этого года, но ее балканская соседка Албания сталкивается с оппозицией во Франции, Германии и Нидерландах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

15 октября в Люксембурге состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС, на которой планируется принять решение о начале переговоров.

Изменение названия страны на Республику Северная Македония, вероятно, убедит Париж, Берлин и Гаагу поддержать переговоры Скопье с ЕС, отмечают источники.

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"Но Албания до сих пор под большим вопросом для некоторых правительств. Это выглядит не так перспективно", - сказал чиновник.

Переговоры о членстве в ЕС, которые, как правило, продолжаются до десятилетия, - это процесс реформ, чтобы вывести страны на уровень Евросоюза.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок заявил, что Евросоюз не должен открывать переговоры о вступлении с Албанией.