Нідерланди проти початку переговорів про вступ Албанії в ЄС

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що Євросоюз не повинен відкривати переговори про вступ з Албанією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на De Telegraaf.

"Албанія повинна зробити подальші кроки у боротьбі з корупцією та покращити ситуацію із верховенством права", - сказав Блок.

Окрім проблем з корупцією, Албанія є основним транзитним пунктом, через який до ЄС потрапляють наркотики, зокрема, марихуана.

Блок також заявив, що нідерландський уряд підтримує відкриття переговорів із Північною Македонією. "Північна Македонія зробила серйозні кроки вперед. Треба продовжувати прогрес у сфері верховенства закону", - сказав міністр.

Минулого тижня президенти Європейської ради, Європарламенту і Єврокомісії закликали лідерів держав-членів підтримати початок переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз, ймовірно, схвалить початок офіційних переговорів про вступ з обома країнами 15 жовтня.