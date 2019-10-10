Трамп про слова Зеленського: це має покласти край розмовам про імпічмент

Президент США Дональд Трамп відреагував на сьогоднішню заяву Володимира Зеленського про повну відсутність тиску на нього з боку глави Сполучених Штатів під час телефонної розмови у липні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп опублікував у Twitter цитату Зеленського з пресмарафону у четвер, у якій президент України заявив про відсутність шантажу з боку президента США.

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"Це має негайно покласти край розмовам про імпічмент!" - написав Трамп.

"Президент України щойно заявив, висловлюючись дуже категорично, що президент Трамп не чинив тиску і абсолютно нічого поганого не робив. Він використав найбільш категоричні висловлювання. Це мало б закінчити цю аферу демократів", - зазначив президент США в іншому твіті.

Нагадаємо, Зеленський у четвер заявив журналістам, що не хоче, аби Україну будь-яким чином втягували у внутрішньополітичні процеси в США.

"При всій повазі до Сполучених Штатів і політики Америки: ми - не обслуговуючий персонал політики Сполучених Штатів. Ми незалежна країна", - сказав він.