Зеленський: ми не обслуговуючий персонал політики США

Президент Володимир Зеленський наполягає, що не хоче, аби Україну будь-яким чином втягували у внутрішньополітичні процеси в США.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів журналістам під час пресмарафону в Києві в четвер.

"При всій повазі до Сполучених Штатів і політики Америки: ми не обслуговуючий персонал політики Сполучених Штатів. Ми незалежна країна", - сказав глава держави.

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"Ми хочемо не втрачати відносини, а укріплювати їх. Я думаю, що наша незалежність у вашому питанні тільки укріпить наші відносини. Ми не обираємо ту чи іншу сторону в цьому питанні", - додав він.

Зеленський зазначив, що Україна не має права впливати на будь-які вибори в будь-якій країні.

"Ми не можемо і не будемо підтримувати жодного кандидата… Якщо ви будете щодня втягувати Україну, українського президента у цей процес, це буде великою, великою помилкою для США, України і наших відносин", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Україна розраховує передусім на підтримку США, і зокрема на підтримку президента США Дональда Трампа.

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"А те, що відбувається у внутрішній політиці, я не хочу коментувати. Це питання їхньої внутрішньої політики, а в міжнародних відносинах я не бачу змін стосовно нас", - сказав він.

Нагадаємо, Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

З тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що не відчував тиску з боку президента США у цій телефонній розмові.