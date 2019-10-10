Трамп о словах Зеленского: это должно положить конец разговорам об импичменте

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о полном отсутствии давления на него со стороны главы Соединенных Штатов во время телефонного разговора в июле.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter цитату Зеленского с пресс-марафона в четверг, в которой президент Украины заявил об отсутствии шантажа со стороны президента США.

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"Это должно немедленно положить конец разговорам об импичменте!" - написал Трамп.

"Президент Украины только что заявил, выражаясь очень категорично, что президент Трамп не оказывал давления и абсолютно ничего плохого не делал. Он использовал самые категоричные выражения. Это должно покончить с этой аферой демократов", - отметил президент США в другом твите.

Напомним, Зеленский в четверг заявил журналистам, что не хочет, чтобы Украину каким-либо образом втягивали во внутриполитические процессы в США.

"При всем уважении к Соединенным Штатам и политике Америки: мы - не обслуживающий персонал политики Соединенных Штатов. Мы независимая страна", - сказал он.